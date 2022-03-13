اختبار مانتو للجلد.. أهم طرق تشخيص مرض السل

كتبت فاطمة خليل

اختبار الجلد أو اختبار مانتو توبركولين هو من أهم الطرق لمعرفة ما إذا كنت قد تعرضت لمرض السل ويتم إجراء الاختبار عن طريق وضع كمية صغيرة من بروتين السل (مستضدات) تحت الطبقة العليا من الجلد على ساعدك الداخلي إذا سبق لك أن تعرضت لبكتيريا السل (المتفطرة السلية)، فسوف يتفاعل جلدك مع المستضدات عن طريق تطوير نتوء أحمر ثابت في الموقع في غضون يومين، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار مانتو للجلد وكيفية استخدامه لتشخيص مرض السل، بحسب موقع "جامعة ميتشيجان" الأمريكية.

ويتم وضع كمية محسوبة من مستضدات السل تحت الطبقة العليا من الجلد على ساعدك، هذا اختبار جيد لاكتشاف عدوى السل وغالبًا ما يتم استخدامه عندما تظهر الأعراض أو الفحص أو الاختبار، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية، أن الشخص قد يكون مصابًا بالسل.

لا يمكن أن يوضح اختبار الجلد التيوبركولين مدة إصابتك بالسل كما أنه لا يمكنه معرفة ما إذا كانت العدوى كامنة (غير نشطة) أو إذا كنت مصابًا بمرض السل النشط الذي يمكن أن ينتقل إلى الآخرين.

لماذا يتم إجراء اختبار مانتو للجلد لعدوى السل؟



يُجرى اختبار مانتو الجلدي للعثور على الأشخاص المصابين بالسل، بما في ذلك:

-الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص معروف أنه مصاب بمرض السل.

-عمال الرعاية الصحية الذين من المحتمل أن يتعرضوا لمرض السل.

-الأشخاص المصابون بأعراض السل، مثل السعال المستمر والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

-الأشخاص الذين لديهم أشعة سينية غير طبيعية على الصدر.

-الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء مؤخرًا أو لديهم ضعف في جهاز المناعة، مثل أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

لا ينبغي إجراء اختبار التوبركولين الجلدي للأشخاص:

-مع عدوى مرض السل المعروفة.

-الذين سبق أن أصيبوا برد فعل شديد تجاه مستضدات السل.

-من لديهم طفح جلدي يجعل من الصعب قراءة اختبار الجلد.

نتائج اختبار مانتو للجلد



يعني الاحمرار وحده في موقع اختبار الجلد أنك لم تُصاب ببكتيريا السل.

قد يعني وجود نتوء أحمر ثابت أنك مصاب ببكتيريا السل في وقت ما يتم قياس حجم النتوء الثابت (وليس المنطقة الحمراء) بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الاختبار لمعرفة النتيجة سينظر طبيبك في احتمال إصابتك بالسل عند النظر إلى موقع اختبار الجلد.

تعتمد نتائج الاختبار على خطر إصابتك بمرض السل إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة ، فإن النتوء الأصغر يعتبر علامة على الإصابة ويحتاج الأشخاص المعرضون لخطر منخفض للإصابة بالسل إلى أن يكون لديهم نتوء أكبر حتى يتم تشخيص إصابتهم بعدوى السل.