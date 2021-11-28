كل ما تريد معرفته عن مرض السل.. أسباب الإصابة والأعراض

نهير عبد النبى

السل مرض معدٍ وخطير ويصيب الرئتين في الأساس، وتنتقل البكتيريا التي تتسبب في الإصابة بمرض السل من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء عبر السعال والعطس.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مرض السل وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض مرض السل؟





-السعال لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع.

-السعال المصحوب بدم أو مخاط.

-ألم الصدر، أو ألم أثناء التنفس أو السعال.

-فقدان الوزن غير المقصود.

-الإرهاق.

-الحمى.

-التعرق الليلي.

-القشعريرة.

-فقدان الشهية.

س: ما هى أسباب الإصابة بالسل؟

ينتج داء السل عن بكتيريا تنتقل من شخص لآخر عبر قطرات مجهرية تنطلق في الهواء، ويمكن أن يحدث ذلك عند التعرض لسعال أو حديث أو عطس أو بصاق أو ضحك أو غناء شخص مصاب بالنوع النشط من داء السل ولم يعالج منه.

وعلى الرغم من أن السل معدٍ، إلا أنه ليس سهل الالتقاط، وتزيد احتمالية التقاط عدواه من شخص تعيش معه أو تعمل معه مقارنة باحتمالية التقاط عدواه من الغرباء، ومعظم الأشخاص المصابين بداء السل النشط الذين تلقوا علاجًا دوائيًا ملائمًا لمدة أسبوعين على الأقل لا يكونون ناقلين للعدوى.

س: ما هى عوامل الخطر؟

يمكن أن يصاب أي شخص بداء السل، ولكن يمكن أن تزيد عوامل معينة من خطر الإصابة به، نذكر منها:

1:ضعف الجهاز المناعي

يقاوم نظام المناعة السليم غالبًا بكتيريا السل بنجاح، وعلى الرغم من ذلك قد يؤدي عدد من الحالات والأدوية إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، بما في ذلك:

-فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز.

-داء السكري.

-مرض الكلى الحاد.

-بعض أنواع .

-علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي.

-الأدوية المعطاة لمنع رفض الأعضاء المزروعة.

-سوء التغذية أو انخفاض وزن الجسم.

2:السفر إلى مناطق معينة أو العيش فيها

تزداد خطورة الإصابة بداء السل عند العيش في المناطق التي تشهد ارتفاع معدلات السُل أو السفر منها أو إليها.

3:تعاطي المخدرات وتناول المشروبات الكحولية.

4:تعاطي التبغ: يزيد تعاطي التبغ بشدة من خطر الإصابة بالسل الذي قد يؤدي إلى الوفاة.