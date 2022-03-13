اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدي بالأسواق في تعاملات اليوم الأحد

الأحد، 13 مارس 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدي بالأسواق في تعاملات اليوم الأحد لحوم - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ينشر "اليوم السابع" آخر تحديث في أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث إن سعر الكندوز 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 150- 160 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 140-150 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وذلك قبل بدء موسم رمضان الكريم، والذى يسجل زيادة ملحوظة في الاستهلاك.

 

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155-180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

 

ويواصل جهاز الخدمة الوطنية طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأوساق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.


أسعار اللحوم

لحم بلدى

لحوم حمراء

اخبار الاقتصاد

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