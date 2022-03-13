أخبار الاقتصاد: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 406 مشروعات بالشرقية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 13-3-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، إعلان وزارة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.

التخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 406 مشروعات بمحافظة الشرقية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 21/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين فى الجهود المبذولة لتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم فى معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقى للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 21/2022 تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.

باسل الحينى: جاهزون لطرح 25 % من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة

‫أكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاهزة لطرح 25% منها فى البورصة، لافتا إلى أن "دورنا تجهيزها للطرح فى الوقت الذى تحدده الحكومة".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين، بحضور عمر جودة رئيس شركة مصر للتامين وأحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومحمد جلال رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وأضاف أن المجموعة تسعى بشكل كبير لتحقيق اقصى استفادة للمجموعة وللدولة فى الوقت نفسه من خلال تنويع الاستثمارات، والتكامل والتواجد فى مصاف الشركات الكبرى، ولا سيما إنها مجموعة مملوكة للدولة بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، أن تأثير كوفيد 19 كان محدودا على مصر لتأمينات الحياة، وتكلف ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه تعويضات والشركة تعاملت معه ولم يؤثر على التسعير، وكان تأثيره محدودا أيضا على التأمين الطبي.

وأشار محمد جلال أن مصر للأصول العقارية تمتلك أصول تاريخية فى العديد من المناطق، فى القاهرة الخديوية ووسط للبلد وغيرها، وبالفعل بدأنا نخطو خطوات جيدة؛ لمنافسة بقية الشركات، من خلال تطوير الممتلكات وتحديثها.

وقال عمر جودة أن كل شركات التأمين تدرس مخاطر الأوضاع القائمة، ولا سيما المتعلقة بالنقل البحرى وتأثر النقل البحرى بالأحدث ومدى انعكاسها على الشركات، لافتا إلى أن ملف التامين الرياضى توليه شركة مصر للتامين اهتماما كبيرا بجانب مختلف الانشطة وتزامنا مع ما تشهده الشركة من تطوير كبير فى مجال التحول الرقمى.

إعداد 42 دراسة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بمواقع شركات المياه بالمحافظات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة القابضة بتفعيل آليات لترشيد الطاقة، والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى بدء استخدامها فى بعض المواقع التابعة لها بشركاتها التابعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد 42 دراسة حقلية خلال العام الماضى لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بمواقع الشركات المختلفة على مستوى القابضة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة 1% من إجمالى استهلاك الشركة القابضة للطاقة الكهربائية يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه تم طرح 4 كراسات مواصفات جديدة لمحطات الطاقة الشمسية وتنفيذ 8 محطات أخرى بإجمالى قدرة منتجة 1460 ك وات أحدهما تمت بالتنفيذ الذاتي للشركة، وتجرى على مدار الساعة متابعة أعمال تشغيل وصيانة المحطات القائمة للحرص على أقصى إنتاج من هذه المحطات التى تعتبر مصدر دخل لما توفره من تكلفة قيمة إنتاج الطاقة تتمثل فى نفقات استخدام الوقود.

البنك المركزى يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من الغطاء النقدى لمدة عام

قرر البنك المركزى المصرى مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدى لمدة عام ينتهى فى 15 مارس 2023.

المشاط تفتتح المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر بالتعاون مع ألمانيا

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار التعاون الثنائى مع الحكومة، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل"، وذلك بحضور السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلى الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفنى والقوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية المنتدى الذى يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، موضحة أن الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومات فى كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهى زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة فى عدد السكان، وتراعى التوفيق بين هذه الزيادة المضطردة ومتطلبات سوق العمل وآلياته الجديدة.