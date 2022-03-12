28 مارس آخر موعد للتقدم بالمشروعات البحثية بجامعة القاهرة للحد من تغير المناخ

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبال المشروعات البحثية من علماء الجامعة للحد من تحديات تغير المناخ، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من تغير المناخ.

وترسل المقترحات البحثية على الإيميل المخصص climate_research@cu.edu.eg فى موعد أقصاه 28 مارس 2022 متضمنة فكرة المشروع وأهدافه ومنهجيته وتأثيره المتوقع، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مُحدّثة للباحث الرئيسي.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أطلق الدعوة لعلماء الجامعة بهدف زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، وتشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي هذا العام.