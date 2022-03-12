وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين بوزارة الأوقاف ومسئولي متابعة الملف الديني المعتمدين لديها من جميع وسائل الإعلام في كتاب " أساسيات اللغة العربية للكُتَّاب والمتحدثين"، وذلك فى إطار الاهتمام بالتثقيف المستمر والتشجيع على البحث والاطلاع.
- جوائز المسابقة:
الجائزة الأولى : 3000 جنيه للفائز بالمركز الأول بشرط الحصول على 70% فأكثر.
الجائزة الثانية : 2000 جنيه للفائز بالمركز الثاني بشرط الحصول على 70% فأكثر.
الجائزة الثالثة : 1500 جنيه للفائز بالمركز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر.
• 10 جوائز قيمة كل جائزة 1000 جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر.
• 100 جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسمائة جنيه بشرط تحقيق درجة النجاح المطلوبة.
فعلى من يرغب المشاركة تسجيل اسمه على الرابط التالي:
https://forms.gle/DSLp2xgT3tnTWwuF8
في موعدٍ أقصا أسبوع من تاريخ الإعلان.
وستكون الامتحانات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، والكتاب متاح بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما سيتم إتاحته إلكترونيًّا.
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