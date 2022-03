من إنقاص الوزن إلى تقوية المناعة.. 8 فوائد صحية لشاى الجنيسنج

كتبت ميرفت رشاد

شاي الجينسنج هو أحد المشروبات العشبية التي لها فوائد صحية متعددة، يستخدمه الكوريون لصنع عدد من المشروبات بما في ذلك شاي الجينسنج ، وتعود الخصائص العلاجية لجذر الجينسنج إلى وجود مواد كيميائية طبيعية تسمى الجينسنوسيدات، من المعروف أن هذه المواد الكيميائية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومهدئة للأوعية، هذا هو السبب في أن الكوريين يستخدمون تقليديًا مستخلصات الجينسنج لتجديد الجسم والعقل وتحسين النشاط والحيوية ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

فيما يلي بعض الطرق التي قد يفيدك بها شرب شاي الجينسنج



1. فقدان الوزن:



قد يساعد شاي الجينسنج في إنقاص الوزن ، حيث يُعرف بأنه مثبط طبيعي للشهية ، وفقًا لكتاب "معجزة الأعشاب والتوابل" للدكتور بهرام تاديون ومع ذلك ، فإن تناول هذا الشاي فقط قد لا يساعدك على إنقاص الوزن ويجب أن يكون مصحوبًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

2. يضبط ارتفاع ضغط الدم:



يقال إن شرب شاي الجينسنج علاج منزلي طبيعي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم . وفقًا لـ 'Linda Page's Healthy Healing: A Guide to Self-healing للجميع' ، أثبتت بعض التجارب السريرية على مرضى ارتفاع ضغط الدم أن استهلاك شاي الجينسنج يمكن أن يؤدي إلى انخفاض منتظم في ضغط الدم.

3. يعيد التوازن الهرموني:



شاي الجينسنج مفيد بشكل خاص للنساء ، حيث يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن الهرموني في أجسادهن وبالتالي قد يحمي من سرطان الثدي وانتباذ بطانة الرحم وغيرها من المشاكل التي تسببها الاختلالات الهرمونية، هذا لأن الجينسنوسيدات تشبه كيميائيًا هرمونات الستيرويد الأنثوية ، مما يعني أن للجذر تأثيرات شبيهة بالإستروجين بشكل معتدل ، وفقًا لـ "Linda Page's Healthy Healing: A Guide to Self Healing for Everyone".

4. ينشط الجسم والدماغ:



يدعي الكثير من الناس أنهم قد تحسنوا من قدراتهم المعرفية وامتداد انتباههم بشكل أفضل ، بعد شرب شاي الجينسنج ، وفقًا لكتاب "وصفة العلاج بالأعشاب" لـ Phyllis A. Balch ، هو مادة تكيف ، مما يحسن قدرة الجسم على تحمل المواقف العصيبة، هذا هو السبب في أنها تستخدم عادة لتحسين الطاقة والتغلب على القلق والتوتر.

5. يعزز صحة القلب:



شاي الجينسنج مصدر غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب ، وفقًا لكتاب "وصفة العلاج بالأعشاب" من تأليف Phyllis A. Balch ، فقد ثبت أن الجينسنج يبطئ معدل ضربات القلب ويقلل من طلب القلب للأكسجين يمكن لجذر الجينسنج أن يزيد من القوة التي يمكن أن تنقبض بها عضلة القلب وبالتالي يحمي القلب من الاعتلال العضلي.

6. يعزز صحة الجلد:



يمكن للأعشاب والتوابل الغنية بمضادات الأكسدة مثل الجينسنج أن تعزز صحة الجلد ، نظرًا لخصائص مقاومة الالتهاب للمواد الكيميائية والمركبات النشطة، وفقًا لكتاب "معجزة الأعشاب والتوابل" للدكتور بهرام تاديون ، فإن الجينسنج له خصائص مضادة لشيخوخة الجلد ، نظرًا لوجود مضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة.

7. يقوي المناعة:



تم استخدام شاي الجينسنج في الطب التقليدي لمحاربة البرد والانفلونزا ومن المعروف أنه يقوي جهاز المناعة في الجسم، وفقًا لكتاب "العلاج الصحي لليندا بيج: دليل للشفاء الذاتي للجميع" ، يحفز الجينسنج عمل البلعمة واستجابة الجسم المضاد للبكتيريا والفيروسات الضارة.

8. ينظم مستويات السكر في الدم:



ثبت أن الجينسنج يقلل من مقاومة الأنسولين ، مما يجعل شاي الجينسنج جيدًا لتنظيم مستويات السكر في الدم، وفقًا لكتاب "وصفة العلاج بالأعشاب" من تأليف Phyllis A. Balch ، يمكن أن يقلل شاي الجينسنج من متطلبات الأنسولين ويطيل تأثير حقن الأنسولين، وفقًا للكتاب ، قد يساعد المشروب الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.