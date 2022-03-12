كيف تقوى مناعتك مع تقلبات الطقس وتحمى نفسك من كورونا؟

فاطمة ياسر

تشهد البلا تقلبات شديدة في أحوال الطقس،ففي الصباح يكون الطقس مائل للحر وفي المساء بارد جدا، ولذا يسعي اليوم السابع دائما في تقديم أبرز وأهم النصائح الصحية لقرائه، وحول ذلك رصدنا أبرز وأهم النصائح الغذائية لحمايتك وتقوية المناعة لديك خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED و نوفوستي ".

للحفاظ علي الصحة العامة، وتقوية جهازك المناعي عليك بشكل دائم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فالأطعمة الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، تساعد في الحد من الإصابة بكورونا أو نزلات البرد والانفلونزا.

ويقدم التقارير أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم في تقوية جهازك المناعي، ومنها:

-عناصر حمية "البحر الأبيض المتوسط" :



تساعد على تعزيز مناعة الجسم، وهي تتكون من الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن، والخضروات فهذه العناصر الغذائية غنية الزنك، ومضادات الأكسدة والأوميجا3، ولذا تناولها يعد من الحيل المهمة.

-أكثر من تناول الفاكهة والخضروات:



فهي كنز كبير للجسم، لأنها تمده بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن المهمة للجهاز المناعي، ولذا أكثر من تناول التفاح والبطاطا والكريز، والكيوي، والكمثري، والمكسرات، والكرنب، والقرنبيط.

-تناول البروتين:



هل تعلم أن تعرض الجسم لنقص في نسبة البروتين التي يحتاجه يوميا يساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة إصابتك بالأمراض الفيروسية والبكتيرية؟..نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات مشيرة إلي أن البروتين يحتوي علي العديد من العناصر التي تقوية المناعة، ويحتوي علي الزنك الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقلل الإصابة بالعدوي.