اليوم السابع
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قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لإحدى قرى الجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 12 مارس 2022 11:35 ص
قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لإحدى قرى الجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة" قافلة جامعة القاهرة بالصف
كتب محمد صبحى

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- علاج 1492 حالة في مختلف التخصصات الطبية وتحويل 14 حالة لمستشفيات الجامعة لاستكمال علاجهم

حققت القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها جامعة القاهرة إلى قرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" نتائجها المرجوة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحرص على صحتهم، وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان اليوم، إن الفرق الطبية بالقافلة التنموية الشاملة لقرية عرب الحصار أجرت الكشف الطبي على نحو 1492 حالة مرضية شملت 14 حالة تم تحويلها إلى مستشفيات جامعة القاهرة في مختلف التخصصات، من بينها 150 طفلا مع تحويل 3 حالات منهم، و184 باطنة تم تحويل حالة من بينهم، و 300حالة أنف وأذن وحنجرة وتم تحويل 5 حالات منهم، و 200حالة جلدية من بينهم 5 حالات تم تحويلها، و 20  متوطنة، و190 عظام، و 95 روماتيزم، و 106 رمد، و 70 نساء، و 85 طب الأسرة، و 78 أسنان.
 
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الأطباء البيطريين المشاركين في القافلة أدوا مهمتهم في الكشف الطبي على نحو 212 حالة، شملت 67 حالة أبقار، و 22 حالة جاموس، و 43 حالة أغنام وماعز، و 37 حالة أرانب، و 43 حالة طيور، وذلك في التخصصات البيطرية المختلفة، من بينها الأمراض الباطنة، والتوليد وانخفاض الخصوبة، والإصابات والعمليات الجراحية.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن أساتذة كلية التمريض المشاركين في القافلة قدموا ندوات توعوية وتعريفية لأهالي القرية حول التغذية السليمة، وفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وصحة المرأة، والصحة الإنجابية، والعناية بالأطفال، والكشف المُبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر وتحويل بعض الحالات إلى عيادات الباطنة والأطفال، مشيرًا إلى عقد ورش عمل مجانية للتدريب على الحرف اليدوية ضمن مبادرة "صنايعية مصر"، وتنظيم فصول لمحو الأمية.
 
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لقرية عرب الحصار بمركز الصف ضمت أساتذة من 9 كليات وشملت تخصصات مختلفة وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة"، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية.
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