اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 مارس 2022 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة تنمية الصعيد: محطة قصب السكر تنتج 10 ملايين شتلة

السبت، 12 مارس 2022 10:38 م
رئيس هيئة تنمية الصعيد: محطة قصب السكر تنتج 10 ملايين شتلة محطة شتلات قصب السكر
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، تعد أول محطة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج هذل النوع من الشتلات، مضيفا أن المحطة عبارة عن حاضنة أولية لزراعة قصب السكر، وبعد ذلك يتم توزيعها على المزارعين لزراعتها فى الأراضى.

 

وأضاف اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المحطة مقامة على 26 فدانا، تنتج 10 ملايين شتلة لزراعة 1500 فدان، لافتا إلى أن المحطة تعطى إنتاج الضعف لقصب السكر، ويساعد على ترشيد المياه فى استخدام أحدث تقنيات للزراعة.

 

وتابع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد أن محطة شتلات قصب السكر تحقق تنمية مستدامة لزراعة القصب وتوفير فرص عمل فى فترة الحضانة والزراعة ودعم الاقتصاد القومى.


تنمية الصعيد

محطة شتلات قصب السكر

فرص عمل

التاسعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة إنتاج شتلات قصب السكر

السبت، 12 مارس 2022 12:46 م

محافظ أسوان يتابع حركة دخول وخروج جرارات قصب السكر إلى مصانع كوم أمبو

السبت، 19 فبراير 2022 04:58 م

البحوث الزراعية للنواب: زراعة قصب السكر بالشتلات يزيد إنتاجية الفدان لـ55 طنا

الخميس، 17 فبراير 2022 03:30 م

خروج قطار قصب السكر عن المسار بمدينة كوم أمبو دون إصابات

الأحد، 13 فبراير 2022 01:58 ص

أحلى من الجلاب يا قصب.. شاهد موسم حصاد قصب السكر بالمنيا.. فيديو وصور

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة