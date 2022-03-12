دراسة: "الفركتوز" يزيد من تخليق الأحماض الدهنية في الكبد

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة بريطانية حديثة نشرتها مجلة التغذية الجزيئية والأغذية البحوث Molecular Nutrition and Food Research أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون عند دمجه مع تناول المشروبات المحلاة بالفركتوز يمكن أن يسرع من تراكم الدهون في الكبد ويؤدي إلى زيادة شحوم الدم "عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية".

الفركتوز هو نوع من السكر يعرف باسم أحادي السكاريد، والذي يتم الحصول عليه صناعياً من شراب الذرة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج ، يستخدم الفركتوزعلى نطاق واسع في صناعة الأغذية لتحلية المشروبات والصلصات والأطعمة المصنعة ، على الرغم من الأدلة العلمية التي تربطه بأمراض التمثيل الغذائي.

"الفركتوز" يزيد من تخليق الأحماض الدهنية في الكبد

وفقا للدراسة الجديدة ، يمكن أن يسبب الفركتوز زيادة في تخليق الأحماض الدهنية في الكبد وهذا التأثير أكثر حسما من الإدخال الخارجي للدهون من خلال النظام الغذائي.

كما أوضح الباحثون ، يمكن أن يؤدي تناول الفركتوز إلى زيادة تكوين الدهون في وتثبيط أكسدة الدهون في الكبد، ويؤدي إلى زيادة في التعبير عن الإنزيمات التي تتحكم في التركيب الكبدي للأحماض الدهنية

أظهرت الدراسة التي أجريت على نموذج تجريبي للفأر أن الكبد الدهني هو نتيجة مزيج من الدهون المشبعة من أصل غذائي وتحريض تخليق داخلي للأحماض الدهنية.

علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي



ربطت الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالفركتوز ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). وأشار الباحثون إلى أنه في مرضى الكبد الدهني غير الكحولي ، يساهم تكوين دهون دي نوفو بنسبة تصل إلى 30 في المائة من الدهون الكبدية ، مقارنة بنسبة 5 في المائة فقط لدى الأشخاص الأصحاء.

يعتقد فريق البحث أن التأثيرات التي تظهر في النموذج الحيواني قد تظهر على البشر أيضًا.

حاليًا ، لا يوجد علاج دوائي محدد لـ مرض الكبد الدهني غير الكحولي لسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى أمراض أكثر خطورة ، مثل التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد. عادة ، تكون الحالة بدون أعراض ، على الرغم من أنه في بعض الحالات ، يمكن أن تظهر بعض الاضطرابات الهضمية الخفيفة غير النوعية.

وقال الباحثون "بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني ، لا يوجد علاج فعال لهذه الحالة المرضية في الوقت الحالي". إنهم يأملون أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في تطوير عقاقير لعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحوليمرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد مما قد يؤدي إلى تلف العضو وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي عالي الدهون ليس هو المسؤول الوحيد عن هذه الحالة، فقد ربطت دراسة جديدة بين تناول الفركتوز وأمراض الكبد الدهنية.