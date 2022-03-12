السفير المصرى يكرم منتخب الجالية المصرية بمسقط

مسقط - محمد سعد

كرم السفير خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، مساء اليوم السبت، لاعبي منتخب الجالية المصرية بسلطنة عُمان بعد فوزهم في المباراة النهائية على منتخب الجالية الإيرانية.

وقد ألقى السفير خالد راضي كلمة، رحب فيها بالجميع، وشكر لاعبي المنتخب على المجهود الكبير وروح التحدي وآدائهم المتميز، الذي أسفر عن فوز هم بالبطولة ورفع علم مصر غالبا .. ووعد بتقديم الدعم الدائم للجميع.



السفير خالد راضي يلقي كلمة

حضر حفل التكريم المسشار السياسي تامر صالح وأ.جينا عصام سكرتير ثان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجالية ولفيف من أبناء الجالية المصرية بالسلطنة..



السفير وأعضاء السفارة مع منتخب الجالية

وقد تم تكريم الجهاز الفني والإداري:

الكابتن: محمد موسي

مدير فني

الكابتن: هاني البوسعيدي

مدرب عام

الكابتن: ياسر محفوظ

مدرب حراس المرمي

الكابتن: ماجد السيابي

تحليل فني

الكابتن: تامر عبدالرحيم

إداري

الكابتن: سليم سعد

إداري

ولاعبو المنتخب:

كابتن المنتخب: محمد السيد العربي

النجم: وائل احمد ابراهيم ( لولو )

النجم: معتز بالله عادل

النجم: ياسر سمير حامد

النجم: هشام عيد عبدالمعطي

النجم: عبدالعليم رفعت السيد

النجم: محمد محمود الجوهري

النجم: مصطفي كمال السيد

النجم: عماد لطفي محمد

النجم: محمد زكريا

الحارس: محمود شوقي عبدالله

الحارس: أحمد مصطفي

الحارس: أحمد عز

وكابتن أحمد عز الرجال رئيس اللجنة الرياضية..