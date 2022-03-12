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الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت، 12 مارس 2022 08:32 م
الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة مسجد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 701 ) مسجد، منها ( 591 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 110 )  مساجد صيانة وترميمًا . 
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: 
 
مديرية أوقاف المنيا 
1.الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة 
 
مديرية أوقاف بني سويف
2.إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3.الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4.أبو الديار – الصعايدة مازورة
5.الكبير – الشيخ عابد - سمسطا 
 
مديرية أوقاف المنوفية
6.الغربي – زاوية رازين  - مركز منوف
7.الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
8.أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية 
 
مديرية أوقاف الجيزة
9.الصحابة – قرية موسى – أطفيح 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10.أبو ستيت – عين غصين - فايد 
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11.عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول 
12.حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين 
 
مديرية أوقاف الفيوم 
13.حمدي هلال – الجورين – طامية 
 
مديرية أوقاف مطروح
14.السلام- أم الرخم 
 
مديرية أوقاف الغربية
15.الكبير – كتامة - بسيون 
 
مديرية أوقاف الشرقية
16.الهداية –  عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس  
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
17.الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان 
 
مديرية أوقاف أسوان
18.الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو 
 
مديرية أوقاف القليوبية
19.الإيمان - العبور 
 
مديرية أوقاف أسيوط
20.النور أبو كريم - ديروط
21.الأشراف – ببلاو - ديروط
 
 

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