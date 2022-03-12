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الأوقاف: ألمانيا تطلب 18 إماما وقارئا لإحياء ليالى رمضان لأول مرة فى تاريخها

السبت، 12 مارس 2022 11:41 ص
الأوقاف: ألمانيا تطلب 18 إماما وقارئا لإحياء ليالى رمضان لأول مرة فى تاريخها وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، ارتفاع عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها (18) إماما وقارئا لأول مرة، وذلك في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميًا ، وبناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022م .
 
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم إيفاد 19 إمامًا وقارئا إلى دولة البرازيل ، وعدد (9) أئمة وقراء بدولة فنزويلا ، و7 أئمة وقراء بدولة كندا، و4 أئمة وقراء بدولة إيطاليا، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة الأرجنتين، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة كولومبيا، و4  أئمة وقراء بدولة أمريكا، ولا يزال الإيفاد مستمرًّا إلى العديد من مختلف دول العالم.
 

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