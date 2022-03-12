أيمن سليمان: مشروع الأمونيا ثانى استثمار للصندوق السيادى بالهيدروجين الأخضر

كتبت أسماء أمين

تستهدف الدولة المصرية، افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر والذى يأتى تزامنًا مع مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، بتكلفة 5 مليارات دولار، بحيث تضع الدولة المصرية، مشروعات الطاقة النظيفة على قائمة أولوياتها.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر يعد الاستثمار الثانى للصندوق هى هذا المجال وأول مشروع ضخم يتم تنفيذه فى مصر.

وأكد سليمان لـ" اليوم السابع" أن الصندوق يحرص على إشراك وإدماج القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التى تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومقومات واعدة فى مختلف القطاعات.

وأضاف: "لدينا استثمارات فى مجال الوقود الأخضر، ولدينا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية فى هذا المجال".

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.

ووقع الاتفاقية كل من: المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قطعت على نفسها عهدا بالمضى قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها فى تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر فى مصر، وهناك فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتى على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.

وتأتى مذكرة التفاهم، التى تم توقيعها،فى إطار امتلاك مصر إمكانات متميزة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى ما لديها من قدرات تؤهلها لتصبح قوة عالمية فى هذين المجالين، كما تعتزم الحكومة المصرية إضافة قدرات الهيدروجين الخضراء ضمن أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وتصل تكلفة المشروع الاستثمارية، الذى تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه تبلغ 5 مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، كما يأتى تنفيذ هذا المشروع بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى 2025.

تجدر الإشارة إلى أنه، فى ديسمبر 2021، أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، وبعد إجراء الدراسات الأولية التى قامت بها شركة "سكاتك"، قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك" وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، توقيع مذكرة التفاهم التى ستقوم بموجبها شركة "سكاتك" بإقامة منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًا، وذلك بالمنطقة.