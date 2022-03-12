أسعار النفط تسجل 112.67 دولار لبرنت.. و109.33 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 112.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.33 دولار للبرميل .

وجلبت المحادثات بين واشنطن وكراكاس فى إطار الحرب الأوكرانية أولى الاتفاقات منذ سنوات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن الثلاثاء فرض حظر على النفط الروسى على خلفية الحرب فى أوكرانيا، والالتفات إلى فنزويلا وإجراء مفاوضات مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وأوضحت صحيفة "امبيتو" الأرجنتينية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى أن واشنطن الآن تبحث فى فنزويلا عن بديل النفط الروسى، ولكن ماذا سيكون رد مادورو فى الوقت الذى دائما يكون حليفا وصديقا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة مادورو أطلقت سراح سجناء اعتبرتهم الولايات المتحدة "سياسيين" فى سياق قد تحاول فيه فنزويلا تصدير النفط إلى شركة أمريكا الشمالية العملاقة مرة أخرى، ويعتبر هذا أهم تقارب بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات.

وأعلنت أستراليا أنها ستخطو على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز من روسيا، على خلفية العملية العسكرية التى تجريها موسكو فى أوكرانيا.

وأكد متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريس باين، حسبما نقلت "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، أن هذا الحظر الذى سيشمل واردات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز والفحم من روسيا من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوما، ما سيتيح لشركتى Viva Energy وAmpol الأستراليتين تسلم الشحنات المدفوعة من النفط الروسي.

وأقر المتحدث بأن أستراليا ليست من كبار مستوردي النفط الروسي، مرجحا في الوقت نفسه أن "الجهود المنسقة ستسمح بالحد بشكل جماعي من أرباح روسيا وقدرة رئيسها فلاديمير بوتين على تمويل الحرب غير العادلة ضد أوكرانيا".

وشدد المتحدث على أن هذا القرار لن يشكل أي خطر على أمن أستراليا في مجال الطاقة، معربا عن حرص الحكومة على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة، وذلك على الرغم من أن هذا الإجراء يأتي في وقت تجاوز فيه سعر البنزين في المدن الأسترالية الكبرى دولارين للتر.