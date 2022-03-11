لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية: تحرير 1385 قضية تموين بسبب تعطيش السوق

كتب أحمد عرفة

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة المقبلة تشهد وجود سلاسل على مستوى الجمهورية لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل دخول شهر رمضان، لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة، 20 و25%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، أن هناك مراقبة جيدة للسوق، ومتابعة لزيادة الأسعار، لافتا إلى أنه تم تحرير قضايا تموينية وصل عددها 1385، في وقت قليل جدا، بعد وجود زيادة في الأسعار بشكل غير مبرر، وقيام التجار بحجز البضائع وتعطيش السوق، بهدف تحقيق مكاسب أكبر.

وتابع متى بشاي: "الحكومة تشعر أن هناك زيادة غير مبررة للسلع"، مشيرا إلى أن دور الغرف التجارية نقل شكاوى التجار إلى الحكومة لحلها، ورصد حركة الأسعار في السوق.