"الأمراض النادرة" 5 حالات صحية غير شائعة.. هل سمعت عنها؟

كتبت إيناس البنا

هناك أنواع مختلفة نادرة من الأمراض التي تؤثرعلى الناس في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لندرتها، غالبًا ما تظل هذه الظروف مخفية بعيدًا عن العالم، ولكن بفضل الإنترنت، أدى الاتصال المتزايد إلى زيادة الوعي أمراض نادرة.

هل تعلم أن حالة نادرة تسمى الحساسية الخلقية للألم والتى تعطل قدرة الفرد على الإدراك والشعور بالألم الجسدي؟ هذا مرض خطير حيث أن عدم الحساسية للألم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الإصابات والصدمات التي قد تنتهي في كثير من الأحيان بالوفاة.

قائمة الأمراض النادرة

فيما يلي بعض الأمراض النادرة وفقًا لـ MedlinePlus التي يجب أن تعرفها:

متلازمة سنومان:

متلازمة الرجل الحجري تُعرف أيضًا باسم خلل التنسج العضلي الليفي أو مرض مونشمير، وهي مرض نادر يتميز بتحول العضلات والأنسجة إلى عظام صلبة ، يبلغ معدل تكرار هذه الحالة حوالي 1 من كل 2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

جفاف الجلد المصطبغ:



يتميز هذا المرض النادر بحساسية شديدة للجلد والعينين للأشعة فوق البنفسجية (فوق البنفسجية)، قد يجعل هذا المرض النادر من الصعب على الناس الخروج وتجربة التعرض لأشعة الشمس، قد تشمل بعض أعراض جفاف الجلد المصطبغ جفاف العين، وحروق وبثور الجلد، وجفاف الجلد، وتضخم القرنية وتورمها، وصغر الرأس، وما إلى ذلك.

خلل التنسج البشروي:



تتميز هذه الحالة الجلدية النادرة للغاية بتطور آفات على الجلد والرقبة والذراعين والساقين وما إلى ذلك، تشبه هذه الآفات الثآليل وقد أدى نمطها الصلب الشبيه بالفروع إلى إعطاء هذا المرض اسمًا بديلًا - شجرة مرض الرجل / متلازمة، يوصى بالعلاج الفوري حيث يوجد خطر تحول هذه الآفات إلى سرطانية.

متلازمة اللكنة الأجنبية:



تبديل اللهجات أثناء التحدث ليس ظاهرة غير شائعة، ومع ذلك ، هل تعلم أن هناك حالة نادرة يمكن أن تجعل الأفراد يتحدثون بلهجة أجنبية مختلفة؟ تُعرف هذه الحالة النادرة باسم متلازمة اللهجة الأجنبية وغالبًا ما تكون نتيجة لصدمة أو إصابة عقلية مثل السكتة الدماغية وأورام المخ وانفصام الشخصية وما إلى ذلك.

الشرى المائي:



نواجه الماء في حياتنا اليومية ، والحساسية تجاهها لن تكون أقل من كابوس. تُعرف هذه الحالة النادرة أيضًا باسم حساسية الماء ، وهي تؤدي إلى ظهور طفح جلدي أو خلايا على الجلد عند ملامسته للماء. يحدث بسبب الزناد في الاستجابة المناعية ويتم تشخيصه بعد تحليل العلامات والأعراض.