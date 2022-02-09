158 مرشحا بانتخابات نقابة المهندسين لرئاسة النقابات الفرعية بالمحافظات

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون، ومن المقرر أن يتم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة 18 يوما، وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات 158 مرشحا.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022، يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وكان قد أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين ، أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصلت إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتهم جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليهم 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المهندسين.