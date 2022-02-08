اليوم السابع
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نقابة المهندسين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:34 م
نقابة المهندسين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هانى محمد محمود، كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المهندسين 2022  لكافة المراكز النقابية، كما تم إرسال الكشوف للجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات لدعوة المرشحين التابعين لكل نقابة فرعية لمراجعة أرقامهم وأسمائهم وشهرتهم، وكذلك لتوضيح ضوابط الدعاية الانتخابية لكل مرشح، مؤكدة فى جلستها الإجرائية مع أعضاء هيئة النيابة الإدارية عن كافة كافة الضوابط القانونية الخاصة بالإشراف القضائي الكامل لإنتخابات نقابة المهندسين 2022.
 
وأكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للإنتخابات، أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصلت إلى 317  لجنة فرعية يتم تغطيتهم جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليهم 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المهندسين.
 
وأشار السيد إلى أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز هذه اللجان الانتخابية فنيا، وبما يتناسب مع كثافة الحضور وتطبيقات الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة تفشي انتشار فيروس متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرا إلى أن الانتخابات هذا العام ستشهد تسجيل إلكترونى كامل لحضور المهندسين، مضيفا أنه بالنسبة للإدلاء بصوته الانتخابي يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين، مشيرا إلى أنه يتم إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 11 و أحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والتي تنص أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

التجديد النصفى للمهندسين

القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات المهندسين

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