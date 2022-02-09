13 معلومة فى اتهام محمد الأمين بالتعدى على فتيات دار أيتام والاتجار بالبشر

كتبت أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بتفاصيل التحقيقات في بلاغ تقدم به المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم محمد الأمين، عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، والذي عرض 7 معلومات خاصة بالقضية، وجاءت كالتالي:

1- النيابة العامة تأمر بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.

2- النيابة: محمد الأمين استغل ضعف الفتيات الايتام للتعدي عليهن جنسيا.

3- أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق تجاه الأمور الجنسية.

4- النيابة تستمع لشهادة نجدة الطفل ب"القومي للطفولة" بشأن اتهام محمد الأمين بتعدي علي فتيات بدار أيتام يمتلكها.

5- أطباء نفسيون تؤكد معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي، وتعرضهن للتحرش في الدار.

6- الفتيات تؤكد: المتهم اصطحبنا لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع وطلبه مننا أفعالًا مخلة.

7- النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن.

8- المتهم يواجه اتهامات الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة والتهديد.

9- محمد الأمين هتك عرض 7 فتيات أطفال بدار أيتام بالقوة والتهديد .

10- رئيس صفحة اطفال مفقودين قدم تسجيلا يؤكد معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش في الدار.

11- النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد جلسة الأحد المقبل لمحاكمة المتهم.

12- النيابة تستند لأقوال 13 شاهدًا وتقارير القومي للطفولة والبحث الاجتماعي.

13-النيابة استندت فى قرار الإحالة لتقارير الطب الشرعي و.البحث الاجتماعي والأمومة والطفولة.