وفد سياحى أفريقى من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، 3 وفود سياحية، من دول الكونغو وغانا والكاميرون، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التى تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن القطاع السياحى والمناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة.