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وزير البترول: تنامى نشاط المسح السيزمى والاستكشاف بالمناطق البكر بالبحر الأحمر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:36 ص
وزير البترول: تنامى نشاط المسح السيزمى والاستكشاف بالمناطق البكر بالبحر الأحمر منصات بترول
كتبت - مروة الغول

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رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – عبر تقنية الفيديو كونفرانس -أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عن العام المالى القادم 2022/2023، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

وأكد الملا على الدعم الذى يحظى به صعيد مصر بشكل عام والأنشطة البترولية هناك بشكل خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى افتتح خلال أسبوع الصعيد مجمع إنتاج البنزين الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول ليلبى احتياجات الوجه القبلى من البنزين، وذلك بالإضافة لمجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك والجارى الإسراع بإنشائه، وأشار لمشاركة قطاع البترول بقوة في خطة الدولة لتنمية وزيادة جاذبية وتنافسية محافظات الصعيد والتوسع في توصيل الغاز ضمن المشروع القومى للتوصيل ومبادرة حياة كريمة، الجارى على قدم وساق ويحظى بمتابعة مستمرة ، وذلك بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى ، كما لفت الملا إلى تنامى نشاط المسح السيزمى والبحث والاستكشاف في المناطق البكر بالبحر الأحمر استثماراً لترسيم الحدود البحرية لمصر مع المملكة السعودية.

وأكد الملا على التكامل والتنسيق المستمر مع محافظى الصعيد موجهاً الشكر لهم على الدعم الذى تلقاه الأنشطة البترولية هناك، وبخاصة أنشطة توصيل الغاز للمنازل والسيارات وإقامة محطات التموين والتي تنعكس على شعور المواطنين بحسن استغلال الموارد الطبيعية في خدمتهم. وأشار الدكتور نائل درويش رئيس الشركة إلى وضع خطة طموحة لنشاط البحث والاستكشاف للعام المالى القادم مدفوعة بما تحقق من نجاحات خلال النصف الأول من العام الحالى ، كما تقوم الشركة بإعداد خطة بكافة القطاعات المتاحة بنطاقها للبحث والاستكشاف للترويج لها.

كما أشار لبدء المرحلة الثانية من المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد وخطة الحفر وزيادة الإنتاج خلال نصف العام المالى الحالى والعام المالى القادم ، كما أشار إلى توصيل الغاز إلى مليون و736 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى ، فيما تم زيادة محطات تموين الغاز بالصعيد زيادة مضطردة حتى الآن، ومساهمتها الاجتماعية ومنها المساهمات لمتضررى السيول بأسوان .

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة وممثلى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.


الصعيد

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التنقيب

البحر الاحمر

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