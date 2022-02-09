اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية: رجعت من أوكرانيا بمشاعر محبطة للغاية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:49 م
وزيرة الخارجية الألمانية: رجعت من أوكرانيا بمشاعر محبطة للغاية انالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، عن صدمتها إزاء الوضع على الجبهة في شرق أوكرانيا، وقالت السياسية من حزب الخضر، إنها عادت من إقامتها التي استمرت 40 دقيقة بين جنود الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس بـ"مشاعر محبطة للغاية"، قائلة: "الناس هناك يخسرون كل شيء من يوم إلى آخر".

 

وكانت بربوك فى الزيارة مرتدية خوذة وسترة واقية من الرصاص، برفقة قائد القوات الحكومية وزار بلدة شيروكين، قائلة: "كان يومًا ما منتجعًا لقضاء العطلات، والآن شهادة على أننا في حالة حرب في وسط أوروبا، والوضع مأساوي للغاية".

 

وهناك اتفاق واضح على وقف إطلاق النار، ولكن وفقا لتقارير من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، فقد تم انتهاكها، وتتوسط ألمانيا وفرنسا في الصراع منذ سنوات.

 

وتحدثت "بربوك" لصالح حل دبلوماسي للصراع قائلة: "لن نتمكن من حل هذا العدوان من الجانب الروسي عسكريا، لهذا السبب أفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أننا نمضي قدما خطوة بخطوة على طاولة المفاوضات".  

 


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