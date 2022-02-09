وزيرة البيئة: 9 وزارات تشارك بمجموعات عمل لتنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

ماجد تمراز

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهمية التحضير الجيد لمؤتمر التغير المناخي الذي ستستضيفه مصر، مشيرة إلى أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، سواء من الناحية الفنية أو الناحية التنظيمية، فضلا عن 3 لجان بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة والعمل على البعثات الخارجية ومخرجات المؤتمر السابق.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا المؤتمر هام ومطلوب فيه تنفيذ تعهدات الدولة المتقدمة المشاركة في المؤتمر فيما يخص تمويل المناخ، مطلوب البدء في برنامج العمل بموضوع التكيف، والبدء في الاتفاق على الهدف الجديد، وفيما يتعلق بالناحية التنظيمية لدينا 9 وزارات تعمل من خلال مجموعات عمل، بمشاركة الصحة والاتصالات والنقل والسياحة والآثار والطيران المدني، بالإضافة إلى تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء".

وقالت وزيرة البيئة: "نحتاج أن تكون المشروعات التي نقوم بها في مصر واضحة، ويراها الناس، ووجود هذا المؤتمر في مصر، ليس مجرد تسويق لمصر وإبراز لإمكانيات مصر التنظيمية واللوجستية، بل أيضاً يجب أن نكون كدولة قطعنا خطوات هامة للحفاظ على البيئة".

وتابعت ياسمين فؤاد: "كم المشروعات التي يتم تنفيذها، والمجهود الذي يبذل كبير، منها مشروع تحويل السيارات لتعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وتبطين الترع وإعادة استخدام المياه، كلها مشروعات نفذتها الدولة ووضعت فيها تمويل كبير لتأدية التزاماتها وفقا للاتفاقيات الدولية، ووجود شرم الشيخ على هذه الخريطة من الناحية السياسية والتوجه للسياحة الخضراء، ولدينا برنامج طمح بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة، وكيفية حصول الفنادق على العلامة الخضراء والدليل الإرشادي للفنادق".