اليوم السابع
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وزارة البيئة تطلق غدا الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:52 م
وزارة البيئة تطلق غدا الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت: منال العيسوى

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أعلنت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، أنه سيتم  إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai" ، التى تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم لمحميات الغابة المتحجرة فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، غدا الخميس.

 

وأكد بيان صادر عن الوزارة أنه ستتضمن مراسم إطلاق الحملة العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وتقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360، وذلك بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


البيئة

المحميات الطبيعية

الغابات المتحجرة

محميات جنوب سيناء

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