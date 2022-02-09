مشاهد ساحرة لقصور الملك فاروق فى وابورات المطاعنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد القصور الملكية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خلال الفترة المقبلة لتطوير المعالم التراثية والتاريخية داخلها، حيث تضم 3 استراحات تاريخية تعود للملك فاروق فى إسنا، والتى لم تحصل على الاهتمام على مدار السنوات الماضية، لتدخل مرحلة التطوير ضمن مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، حيث تم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعمل جولة مكوكية على مدار 24 ساعة لمتابعة المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا.



وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية لاستعراض مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وعدد من قيادات وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية.



ومن جانبه أكدت وزاة السياحة أهمية مدينة إسنا ومقوماتها السياحية المتميزة التي تجعلها محطة مهمة على خريطة السياحة الثقافية، خاصة فيما يخص الرحلات النيلية بين محافظتي الأقصر وأسوان، وأشارت وزارة السياحة إلى الجهود التي تقوم بها لتنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء وفتح أماكن جذب سياحي جديدة وإحياء السياحة الثقافية بها، مما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة إليها، ورفع الوعى السياحى والأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي المدينة، مشيرًا إلى أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا والنهوض بالمدينة ككل ما يأتي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة للحفاظ على الموروث الثقافي والأثري للبلاد، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى للفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة.







استراحة الملك فاروق باسنا



استراحة فاروق باسنا تستعد لخطة تطوير شاملة



الأقصر تستعد لتطوير قصر الملك فاروق بوابورات المطاعنة



السحر فى قصر الملك فاروق بوابورات المطاعنة



القصر يستعد لخطة تطوير برعاية محافظة الأقصر



سحر وعظمة ومقتنيات قصر الملك فاروق باسنا



سلالم مرسي استراحة الملك فاروق باسنا



شاهد سحر وعظمة ومقتنيات قصر الملك فاروق جنوبي الأقصر



قصر الملك فاروق بوابورات المطاعنة يستعد للتطوير



مبنى استراحة الملك فاروق قبل بدء تطويره