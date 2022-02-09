مستشار البيت الأبيض يؤكد أن بلاده تخرج من مرحلة وباء كورونا الواسعة النطاق

أ.ش.أ

أكد كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الصحية أنتوني فاوتشي أن بلاده تخرج من مرحلة الوباء الواسعة النطاق لفيروس كورونا(كوفيد-19).. وتوقع أن الجمع بين التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة سيجعل الفيروس أكثر قابلية للسيطرة عليه قريبا.

وقال فاوتشي في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "نأمل أن يتم في الأشهر المقبلة رفع جميع القيود المتعلقة بالوباء، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي، ومع خروجنا من المرحلة الكاملة للوباء، التي نحن نخرج منها بالتأكيد، فإن هذه القرارات تتم بشكل متزايد محليا وليس مركزيا، كما سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم حول الكيفية التي يريدون بها محاربة الفيروس".

وأضاف أنه لايمكن بأي وسيلة القضاء على هذا الفيروس.. معربا عن أمله فى أن يأتي وقت يكون فيه عدد كاف من الأشخاص المحصنين وعدد كاف من الأشخاص مزودين بحماية من العدوى السابقة، وستصبح قيود الكوفيد قريبا من الماضي.