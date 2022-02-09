محافظ كفر الشيخ يوجه ببدء تنفيذ مشروع "منصة أيادى مصر"

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ ما أسفرت عنه الورش التدريبية للمنصة الإلكترونية بمشروع "منصة ايادى مصر"، وذلك فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع مشترك للتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، بمثابة طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.



وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كرم اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة ماجدة ناصف، مدير ادارة البحث العلمى، لحصولها على شهادة تقدير لمنسقى المحافظات خلال ورش العمل التي عقدت بتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الورشة التدريبية أسفرت عن العديد من النتائج والتوصيات ومنها إنشاء وحدة للمنسقين مجهزة ومؤهلة داخل كل محافظة وتضم التخصصات ذات الصلة بالمنصة وإعطاء الصلاحيات للمنسق لتسهيل عمله وتحديد منسق بكل مركز وقرية تحت إشراف المنسق العام، وعمل حصر شامل لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية بكل مركز وقرية، وتخصيص جناح مبسط فى مدخل مبنى المحافظة لعرض منتجات منصة ايادى مصر من منتجات المحافظة.



واضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وأشراف المحافظة، وتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.