اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه ببدء تنفيذ مشروع "منصة أيادى مصر"

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:17 م
محافظ كفر الشيخ يوجه ببدء تنفيذ مشروع "منصة أيادى مصر"
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ ما أسفرت عنه الورش التدريبية للمنصة الإلكترونية بمشروع "منصة ايادى مصر"، وذلك فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع مشترك للتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، بمثابة طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.

وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كرم اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة ماجدة ناصف، مدير ادارة البحث العلمى، لحصولها على شهادة تقدير لمنسقى المحافظات خلال ورش العمل التي عقدت بتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
 
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الورشة التدريبية  أسفرت عن العديد من النتائج والتوصيات ومنها إنشاء وحدة للمنسقين مجهزة ومؤهلة داخل كل محافظة وتضم التخصصات ذات الصلة بالمنصة وإعطاء الصلاحيات للمنسق لتسهيل عمله وتحديد منسق بكل مركز وقرية تحت إشراف المنسق العام، وعمل حصر شامل لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية بكل مركز وقرية، وتخصيص جناح مبسط فى مدخل مبنى المحافظة لعرض منتجات منصة ايادى مصر من منتجات المحافظة.

واضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وأشراف المحافظة، وتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.
 
السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يكرم منسقة مشروع لتنمية الصناعات الصغيرة
السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يكرم منسقة مشروع لتنمية الصناعات الصغيرة
 

كفر الشيخ

ورش عمل

وزارة التنمية المحلية

معارض

اشغال يدوية

منتجات حرفية

فئات مجتمعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يعلن توريد أجهزة طبية لمركز الأورام استعدادا لافتتاحه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:47 م

محافظ كفر الشيخ: إزالة 63 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:20 م

محافظ كفر الشيخ: الجمعيات والمجتمع المدنى لهم دور فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:40 ص

محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 1,8 مليون جنيه

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:17 م

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير الميادين.. صور

الخميس، 03 فبراير 2022 03:55 م

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بحياة كريمة 30 يونيو المقبل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:05 م

فرحة طلاب الإعدادية بامتحانات اليوم الرابع.. طلاب المنوفية"مبسوطين" من العلوم.. ارتياح فى القليوبية بـ"الهندسة".. إنجليزى بنى سويف فى مستوى الطالب المتوسط.. ومحافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب الهندسة للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:43 م

محافظ كفر الشيخ: "مشروعك" وفر تمويل 1.6 مليار جنيه للشباب لتوفير 29383 فرصة عمل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:53 م

محافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:26 م

محافظ كفر الشيخ ينعى اللواء عبد السلام المحجوب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:35 ص

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير شبكة الطرق والشوارع وإنشاء جسرين

الإثنين، 31 يناير 2022 10:46 م

محافظ كفر الشيخ: دعم وحدة التدخل السريع بمولد كهربائى متحرك بقوة 200 ك

الإثنين، 31 يناير 2022 12:45 م

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 5 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

الإثنين، 31 يناير 2022 11:47 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة