اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إزالة 63 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:20 م
محافظ كفر الشيخ: إزالة 63 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  بلغ 63 قرارإزالة،منهم 62 قرار على مساحة 8 أفدنة، وقرار على مساحة 140 متر بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.
 
وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
 
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

إزالة التعديات

الموجه 19

وحدات محلية

أملاك الدولة

أراضي زراعية

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