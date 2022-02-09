محافظ بورسعيد يستقبل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار حمادة شكري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والوفد المرافق، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.



ورحب محافظ بورسعيد بزيارة المستشار حمادة شكري و الوفد المرافق، مشيدا بجهود القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التي تعمل لإعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام، في حل المنازعات، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على إجراءاتهم.



ومن جانبه، وجه المستشار حمادة شكري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والوفد المرافق التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة حصول المحافظة على شهادة الأيزو 9001، مشيدين بالإنجازات الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات و العمل المتواصل لتنفيذ خطوات التنمية في كافة القطاعات و جعل بورسعيد مدينة نموذجية حضارية.



إستقبال الوفد القضائي



المحافظ يستقبل رئيس المحكمة



جانب من استقبال الوفد القضائي









