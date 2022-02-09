اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: بدء الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:13 م
محافظ بنى سويف: بدء الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم لتفعيل الكتاب الدورى الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2021/2022، موجها بتعميم ذلك على كافة الإدارات التعليمية، مع التشديد على مراعاة كافة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، وكذا تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبناء المحافظة بمختلف مراحل التعليم.

 

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، لمناقشة الإجراءات المنفذة والمستهدفة في هذا الشأن، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تم استلام الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022.

 

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان لمحافظة بنى سويف أنه طبقا للكتاب الدوري: تقرر البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وأن يتم إعلان نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في صورة تقديرات، وذلك على النحو التالي: - (من 85 إلى100 ممتاز) - ( من 65 لأقل من 85 جيد جدًا) - (من 50 لأقل من 65 جيد) - (أقل من 50 ضعيف).

 

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومتابعة إعلان المدارس عن النتائج، على أن يتم وضع النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، ويتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة، إضافة إلى تكليف مديري الإدارات بتفعيل باقي تعليمات الكتاب الدوري، فيما يتعلق بطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول "بعذر"يقبله مدير المدرسة، حيث تُعقد لهم امتحانات في مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.


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