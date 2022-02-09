محافظ المنيا: منصة "أيادى مصر" بوابة لتسويق المنتجات اليدوية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة أيادى مصر للتسويق الإلكترونى ayadymisr.org للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمى وشركة إي-أسواق مصر إحدى شركات e-finance تابعة لوزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفنى والمادى لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتى ذلك فى ضوء جهود الوزارة فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين، وذلك بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.

وعلى من يرغب فى المشاركة والتسجيل على المنصة يمكنه التواصل مع منسق المنصة بالمحافظة من خلال طرق التواصل الموضحة 2342723 086 - 01006382870

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية دُشنت منصة أيادى مصر فى يوم المرأة العالمى 16 مارس 2021 إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفى والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية فى توسيع مجال عملهم حيث تم تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين فى كافة الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.