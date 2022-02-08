تعرف على خطة تركيب ماكينات ATM بقرى مركز ملوى بالمنيا فى 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع" خريطة تركيب ماكينات ATM ، بقرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، فى 10معلومات ، نحو توجه الدولة لتعميم الشمول المالى وتوفير ماكينات الصرف الآلى بالقرى للتيسير على المواطنين وتخفيف الزخام .
قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أنه تم تركيب 39 ماكينات ATM بقرى مركز ملوى خلال الفترة الماضية ، وهى كالآتى.
1 ـ مجلس قروى إبشادات 6 ماكينات خاصة بنك مصر ـ القاهرة ـ الزراعي ـ البريد المصرى»
2ـ مجلس قروى تندة 7 ماكينات خاصة بنك مصر ـ القاهرة ـ الزراعي ـ البريد المصرى »
3ـ مجلس قروى المعصرة « 5 ماكينات خاصة بنك القاهرة ـ مصر ـ زراعى ـ اهلى »
4ـ مجلس قروى الروضة « 5 ماكينات خاصة بنك الزراعى والبريد المصرى »
5ـ مجلس قروى قلندول « 3 ماكينات خاصة بنك الزراعى ـ البريد المصرى»
6ـ مجلس قروى البرشا « 4 ماكينات خاصة بنك الزراعى ـ البريد المصرى»
7ـ مجلس قروى دروة « 3 ماكينات خاصة بنك الزراعى»
8ـ مجلس قروى تونا الجبل « 3 ماكينات خاصة بنك الزراعى»
9ـ مجلس قروى نواى « 3 ماكينات خاصة بنك القاهرة ـ الزراعي »
10- جار التوقيع على عقود تركيب ماكينات صراف آلي "ATM" أخرى بالوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات بقرى مركز ملوى.
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