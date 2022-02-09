محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى للأسواق والمواقف النموذجية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء عدد من الأسواق والمواقف النموذجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها بتكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفادت المهندسة وفاء صبحى مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، أن العمل جارى على قدم وساق لإنشاء السوق النموذجى الجديد بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم والمقام على مساحة 600 م بتكلفة مليون و460 ألف جنيه، مشيرة إلى أن السوق يضم 38 باكية نموذجية مقسمة على جزئين بالإضافة إلى وجود 2 دورات مياه بنسبة تنفيذ 65% ، فضلا عن انشاء سوق شما النموذجى بمركز ومدينة أشمون على مساحة 650 متر وبتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه ويضم 40 باكية، حيث تم الإنتهاء من القواعد الخرسانية والسملات وجارى تثبيت الأعمدة الحديدية تمهيدا لتركيب الصاج المعدنى.

بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التشطيبات النهائية بمشروع انشاء سوق حضارى وحديقة الطفل الجديدة وموقف نموذجى بشارع النصر (طريق جسر المشروع سابقا) بمدينة الشهداء والمقام على مساحة طولية ما يقرب من 600 متر، ويضم المشروع حديقة الطفل الجديدة، موقف سيارات نموذجى وسوق حضارية مكون من ( 32 باكية) بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة (41 ) محل تجارى بنسبة تنفيذ 55%، وكذا جارى أعمال إنشاء سوق منوف النموذجى بتكلفة ما يقارب 3 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة السوق النموذجى بمدينة الباجور على مساحة 1800م، وسوق سرس الليان النموذجى على مساحة 1570م.

وفيما يخص الموقف التنفيذى للمواقف الحضارية بنطاق المحافظة، فقد أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جارى أعمال تثبيت الأعمدة الحديدية بموقف شما النموذجى على مساحة 270 متر وبعدد 15 باكية وبتكلفة ما يزيد عن مليون جنية بنسبة تنفيذ 50% ، وكذا بدء أعمال إنشاء موقف أشمون العمومى بتكلفة ما يزيد عن 12 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من مشروع مواقف السيارات ببركة السبع النموذجى بتكلفة ما يزيد عن 722 ألف جنية وموقف السيارات بمدينة تلا بتكلفة ما يزيد عن 891 ألف جنيه.

وأكد محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبنى خطة طموحة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة لإعادتها إلى سابق عهدها.