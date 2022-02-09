محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة تعارضات تطوير طريق جوزيف تيتو

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات تطوير طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى والذى تنفذه أجهزة الدولة بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، ومنها محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول ٢١ كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس.

كما تم تنفيذ محور روكسي – رمسيس"شمل إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.