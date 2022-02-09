محافظ الفيوم يناقش الاستعداد للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" بقرى الفيوم وطامية

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى مركزى الفيوم وطامية، وكذا مراجعة الاحتياجات الفعلية والمشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها بقرى المركزين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ورئيسى مركزى الفيوم وطامية، ووكلاء الوزارة، ومسئولى القطاعات، وشركات المرافق، ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركزين.

خلال الاجتماع استعرض مسئولو القطاعات وشركات المرافق، الاحتياجات الضرورية الخاصة بقرى مركزى الفيوم، وطامية، التى ستشملها المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبعاً لما تم رصده على أرض الواقع، بمحور البنية الأساسية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والأبنية التعليمية، والطرق، والكهرباء، والشباب والرياضة، والزراعة والطب البيطري، والموارد المائية والري، والغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، رئيسى مركزى الفيوم وطامية، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة، ومسئولى القطاعات وشركات المرافق، ومسئول مبادرة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، لتدقيق وتوحيد البيانات الخاصة بالمشروعات التى سيتم تنفيذها وخاصة المشروعات المتداخلة وتوحيد مسمياتها بين مختلف الجهات.

وأكد المحافظ على ضرورة حصر كافة المقرات الحكومية بقرى مركزى الفيوم وطامية، وحصر قطع الأراضى المملوكة للدولة بكافة الوحدات القروية بالمركزين وعدم الشروع فى تقنين أياً منها سوى أراضى الكتل السكنية المستقرة فقط، لحين استيفاء كافة مطالب واحتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمركزين.

كما أكد "الأنصاري" على رئيسى مركزى الفيوم وطامية، بحصر كافة القرى الأم والعزب والنجوع التابعة، مع تحديد التوابع المتداخلة مع مدينتى الفيوم وطامية لتغطيتها بالمشروعات الضروية التى تعود بالنفع والفائدة على ساكنى تلك التوابع.

ووجه محافظ الفيوم مسئولى الهيئة العامة للطرق المنوطة برفع كفاءة طريق الفيوم / القاهرة، بصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة، وعمل مداخل ومخارج واضحة ومحددة للقرى الواقعة على جانبى الطريق بنطاق مركزى الفيوم وطامية، والعمل على رفع كفاءة مداخل الطرق التى تخدم المراكز والقرى التى تتصل بالطريق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التى تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق، مؤكداً أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطى كافة الوحدات القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلتين القادمتين.