اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس "مياه الفيوم" يناقش مع مسئولى الهيئة القومية مشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:49 م
رئيس "مياه الفيوم" يناقش مع مسئولى الهيئة القومية مشروعات حياة كريمة جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، مع المهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى آخر التطورات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية بمركزى الفيوم وطامية، بحضور المهندس محمد حمدى عطية استشارى الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة، والمهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط والمهندسة سارة محمود المركز الاستشاري ايجيك، والمهندس عمر ناصر مسئول وحدة القرض الأوروبى وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.
 
واستعرض رئيس الشركة القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، حتى لا يكون هناك تعارضا فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عن طريق الهيئة القومية من جهه وبنك التنمية والإعمار الأوروبى،  من جهة أخرى هذا بجانب مناقشة إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالى نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحي بقرى حياة كريمة.

حياة كريمة

مياه الشرب بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة