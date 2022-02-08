رئيس "مياه الفيوم" يناقش مع مسئولى الهيئة القومية مشروعات حياة كريمة

الفيوم رباب الجالي

ناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالفيوم ، مع المهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى آخر التطورات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية بمركزى الفيوم وطامية، بحضور المهندس محمد حمدى عطية استشارى الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة، والمهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط والمهندسة سارة محمود المركز الاستشاري ايجيك، والمهندس عمر ناصر مسئول وحدة القرض الأوروبى وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

واستعرض رئيس الشركة القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، حتى لا يكون هناك تعارضا فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عن طريق الهيئة القومية من جهه وبنك التنمية والإعمار الأوروبى، من جهة أخرى هذا بجانب مناقشة إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالى نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحي بقرى حياة كريمة.