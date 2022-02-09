محافظ الغربية يناقش آليات تنظيم العمل بمبادرة حياة كريمة بعد إضافة 4 مراكز

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن انضمام أربع مراكز جديدة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل محافظة الغربية، يتطلب بذل المزيد من الجهد واختيار فرق عمل متخصصة من أجل تنفيذ كافة المشروعات المقترحة على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، والذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

وخلال الإجتماع ناقش المحافظ آليات تنظيم العمل بالمبادرة خاصة بعد إضافة 4 مراكز أخرى "كفر الزيات، بسيون، قطور والمحلة" إلى جانب مركز زفتى، حيث وجه المحافظ بسرعة تشكيل لجان التنمية المتكاملة داخل كل وحدة محلية قروية بالمراكز الجديدة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ( مدير وحدة التضامن الإجتماعى وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية ) يتم اختيارهم على النحو التالى " 3 من ممثلى الجمعيات الأهلية، 2 شباب دون الـ 35عاما، 2 من قيادات الرأى النسوية و2 من القيادات الطبيعية بكل قرية".

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مركز من المراكز الأربعة برئاسة رئيس المركز وعضوية نواب مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز وممثل لكل فئة من الفئات الممثلة فى لجان القرى من كل وحدة محلية قروية، إلى جانب تخصيص منسق بكل مديرية من مديريات الخدمات والشركات يكون مسئول عن التواصل مع أعضاء اللجنة العليا.