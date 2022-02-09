محافظ الغربية يتفقد مدارس ومحطات الصرف الصحى بحياة كريمة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، مشروعات قطاعي التربية والتعليم والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بها والتي تخطت الـ90%، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ مجاهد الدرف نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى بقرية كفر الدغايدة بتكلفة مليون جنيه والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95٪، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية بنهطاي بتكلفة 1.2 مليون جنيه والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 95٪ ، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة مدرسة نهطاى الجديدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، كما تفقد رحمي أعمال التوسعات بمدرسة محمد عماد الدين سليمان للتعليم الأساسي بكفر السحيمية بتكلفة 2.4 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على استلام تلك المدارس بنهاية الشهر الجارى.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال بناء محطة الصرف الصحي بكفر شاهين والتي تبلغ تكلفتها 25مليون جنيه ، أعمال تشييد محطة الصرف الصحي بكفر السنادية بإجمالي تكلفة 30مليون جنيه وأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور بتكلفة 30مليون جنيه.

وعلى هامش الجولة تفقد رحمي استمرار عملية الإنشاء والتعمير ببعض مشروعات المبادرة الأخرى بقرية نهطاى، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95٪، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تبلغ نسبة تنفيذه 90٪، وكذلك أعمال تبطين ترعة القائم بتكلفة 3.3 مليون جنيه.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 727 مشروع داخل 54 قرية و88تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.