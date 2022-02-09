محافظ الشرقية يتابع تقارير معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم فى إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أشار العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير 9000 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2508 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و342 طلبا منها 14 ألفا و416 طلب صالح للتقنين و2926 طلبا غير صالح للتقنين فى فبراير الجارى مشيرا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

على جانب آخر، أكد محافظ الشرقية إستمرار أعمال الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتى أسفرت عن تنفيذ إزالة 81 حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 19 ألف و835 متر مبانى و8 قيراط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19 وأسفرت عن إزالة 80 حالة تعدى بمساحة 19 ألف و835 متر مبانى و1 حالة تعدى بمساحة و8 قيراط بمراكز (كفر صقر - ديرب نجم - ههيا - الحسينية - أبو حماد - بلبيس - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق - الإبراهيمية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.