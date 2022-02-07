إزالة 151 مبنى وتقنين 8965 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار أعمال الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 151 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 15 ألفا و314 مترا مبان و36 فدانا و6 قراريط زراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19، أسفرت عن إزالة 138 حالة تعد بمساحة 15 ألفا و314 مترا مبان و13 حالة تعدي بمساحة 36 فدان و6 قيراط زراعي بمراكز "كفر صقر - الزقازيق - ههيا - الحسينية - أبو حماد - مشتول السوق - فاقوس - بلبيس"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

في سياق متصل ، إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام ما تم تحريره خلال الشهر الجارى حيث تم تحرير 8965 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2540 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و342 طلب منها عدد 14 ألف و 419 طلب صالح للتقنين و عدد 2923 طلب غير صالح للتقنين، مشيرا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة، إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها. شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.