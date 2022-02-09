اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية المرحلة الثالثة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:49 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية المرحلة الثالثة جولة محافظ الجيزة
كتب: سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام واطلع خلالها على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق، سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة والأجهزة المعنية، بتذليل كافة العقبات أمام الأعمال والتسريع من وتيرتها، استكمالاً لأعمال التطوير التي شهدها قطاع المريوطية بنطاق الهرم، موجهاً بتطبيق بخطوط التنظيم بمسار الطريق وعدم السماح بوجود التعديات .

كما تفقد المحافظ مسار طريق كفر غطاطي الواقع أسفل الطريق الدائري لمتابعه أعمال رفع كفاءته وتطويره وربطه بطريق المنصورية لإستغلاله كمحور مروري بديل للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي ونزلة الطريق الدائري والمتجه لشوارع فيصل والهرم وذلك في إطار الإستعدادات لإنشاء محطة مترو المتحف المصري ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومي لمترو الإنفاق بالخط الرابع .

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أية عقبات قد تواجههم لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في خلال فترة وجيزة لما لذلك من أهمية بالغة كأحد المحاور المرورية البديلة وإستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة .

واطلع المحافظ علي نسب تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءاً من كفر غطاطي بإتجاه أبو رواش بطول ٤كم ومتوسط عرض ٢٥م، مؤكداً علي أهمية تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات المحددة وإزالة التعديات علي خطوط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .  

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الجيزة

ترعة المريوطية

محافظ الجيزة

ممشي المريوطية

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