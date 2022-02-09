محافظ أسوان يوافق على طلبات تعويضات لمتضررى السيول وسداد ديون غارمة

أسوان – عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين بقاعة عروس النيل، حيث إستمع لمطالب ومشاكل 35 مواطن ومواطنه وذلك بحضور مسئولي الجهات التنفيذية معظمهم من الحالات المتضررة من تداعيات السيول، وخاصة الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمرضية، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة.

وخلال اللقاء الجماهيرى وافق اللواء أشرف عطية على العديد من طلبات التعويضات لمتضررى السيول سواء بإعادة إنشاء عدد من المنازل، وأيضاً ترميمها وصيانتها وتركيب الأسقف لها، بجانب توفير إسكان بديل لبعض الحالات، علاوة على تسليم الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية للمتضررين من تلف ممتلكاتهم والذين تم حصرهم بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى.

كما استجاب أشرف عطية لبعض الحالات الإنسانية والمرضية، حيث قام المحافظ في لفته أبوية بالتوجيه بدفع باقى المبلغ المطلوب لسداد الديون المتراكمة على إحدى الغارمات لحمايتها من تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضدها نظراً لظروفها الأسرية الصعبة، موجهاً إلى تحويل بعض الحالات المرضية للعلاج على نفقة الدولة منها حالة للعلاج من مرض ضمور العضلات، وحالات أخرى لإجراء عمليات جراحية ضرورية، أو صرف أدوية مجانية ، بجانب تخصيص محلات بالسويقات الجديدة، بالإضافة إلى قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص كمصدر دخل ثابت.

فيما أمر محافظ أسوان بصرف إعانات مالية وعينية وغذائية، وأيضاً علب ألبان أطفال لعدد من الحالات لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، علاوة على قيام مبادرة الناس لبعضهم بإدراج بعض الحالات لدعمها بالأجهزة الكهربائية ضمن مشروع تجهيز العرائس ، مكلفاً رئيس مدينة أسوان بتوفير إعتماد مالى من الخطة المشتركة بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمد خطوط الصرف الصحى لقطع الأراضى المخصصة لأصحاب التعويضات أثناء أعمال التطوير بجوار السجل المدنى بإمتداد العقاد .