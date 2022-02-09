محافظ أسوان لـ"دفاع النواب": تسكين 310 وحدات كاملة التجهيز لمكنوبى السيول

كتبت نورا فخرى

قال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، إنه تم تسكين 310 وحدة سكنية كامله التجهيز بمكنوبي السيول الأخيره، وذلك في حي السلام بالمحافظة والتي كان قد تم إنشاءه بعد سيول 2010 ولم تستغل، وباقي الأهالي فضلت البقاء مع ذويها فضلا عن حصول المتضررين علي تعويضات نقدية، مؤكدة أنه لا بناء مجدداً في مخرات السيول.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، اليوم الأربعاء، الذي شهد استعراض محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

وفيما يخص المطالب البرلمانية بالاهتمام بالحي القديم في أسوان، أكد المحافظ أنه علي غرار ما يحدث من تطوير القاهرة مع الانتقال للعاصمة الجديدة، فهناك أيضا أسوان الجديدة حاليا في المراحل النهائية لبعض الجهات التي سيتم نقلها إليها، ومنها المرور وكذا جميع الجهات الخدمية، في المقابل فإن أسوان القديمة بعبق تاريخها في محل الإهتمام.

ولفت محافظ أسوان إلي احلال البنية التحتية الكاملة في كافه الاماكن المرتبطة بالسياحة والفنادق والإعاشة، فضلا عن الدخول إلي الشوارع الداخلية بالمحافظة.

وعن الفرص الاستثمارية في أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد بحضور مستثمرين علي أعلي مستوي وبالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد في شهر مارس المقبل بأسوان لتحريك عملية الاستثمار.

وكان النائب اللواء يحي كدواني، قد وجه الشكر لمحافظ أسوان علي ما تشهده المحافظة من جهود مبذوله لاستمرار النهضة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشددا علي أهمية الاهتمام بالحي القديم لاسيما وأن أسوان تعد العاصمة الجنوبية لمصر وتلعب دور مهم في تعريز العلاقات المصرية الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، سلم اللواء أحمد العوضي درع اللجنة لمحافظ أسوان تقديرا لجهوده في تطوير المحافظة، وفي المقابل قال المحافظ إنه سيوجه دعوه للجنة البرلمانية لزيارة المحافظة للوقوف علي المشروعات القومية.