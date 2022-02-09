لقاءات الرئيس السيسى.. قانون وتنمية واستقرار إقليمى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، لقاءات الرئيس.. قانون وتنمية واستقرار إقليمى.. توجيه بتأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية.. الرئيس يؤكد ضرورة تعزيز مكون الطاقة المتجددة ويستعرض مشروعات الربط مع قبرص واليونان والعراق والأردن والسعودية وليبيا.





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ـ لقاءات الرئيس.. قانون وتنمية واستقرار إقليمى.. توجيه بتأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية.. الرئيس يؤكد ضرورة تعزيز مكون الطاقة المتجددة ويستعرض مشروعات الربط مع قبرص واليونان والعراق والأردن والسعودية وليبيا



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ـ المدارس تبدأ إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى فى شكل تقديرات.. تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز.. و"التعليم": لا يوجد نجاح ورسوب وظهور النتيجة هدفه معرفة الطالب لمستواه وحالة الطالب تتحدد بنهاية العام الدراسى



