لجنة من صحة الغربية تتفقد مستشفى صدر طنطا

الغربية مصطفى عادل

كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية،بتكثيف المرور علي جميع المستشفيات خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين بها وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أي عقبات في حينه، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتفقد الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ رافقه الدكتور عبد الله مرجان مستشفى صدر طنطا وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا والاطمئنان على صحة المرضي ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة والتي أشاد بها المرضى، وكذلك متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وإتباع أساليب مكافحة العدوى ومتابعة أخر ما تم من أعمال تطوير لرفع كفاءة المستشفى.