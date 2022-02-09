كيف تبدأ مشروعك الصغير فى أسرع وقت وبأسهل طريقة؟

كتب – إسلام سعيد

يدعو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة للتعرف على الخدمات التى يقدمها الجهاز، والتي تساعدهم على بدء مشروعاتهم بأسرع وقت وبأسهل الطرق الممكنة، فإذا كان لديك طموح جدي لإقامة مشروع لكن ليس لديك فكرة مناسبة تبدأ بها..

يقدم جهاز تنمية المشروعات عدد من الخدمات مجانا لتبدأ مشروعك ما قبل البدء في المشروع يقدم جهاز تنمية المشروعات عددا متنوعا من الدورات المعتمدة من منظمة العمل الدولية "ILO" لتدريب الشباب والفتيات على العمل الحر وتشجيع المشروعات الابتكارية، وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى وشركاء التنمية،

ومن تلك الدورات:

1- دورات تدريبية عن المهارات الريادية (مدتها يومان) تساعد المتدربين على الإلمام بفكر العمل الحر وأبعاده، وقدرة المشاركين على حل المشكلات، واكتشاف قدرات ومهارات وسمات رواد الاعمال، وتنمية مهاراتهم الريادية، كذلك التعريف بنموذج الأعمال وخطوات تكوينه من خلال الشرح ومجموعات ورش عمل وبعض الألعاب التعليمية.

2- دورات تدريبية ولد فكرة مشروعك (مدتها يومان) وهي المرحلة الأولى من حزمة برامج "ابدأ وحسن مشروعك" المخصصة للمقبلين على إقامة مشروعات وليس لديهم أفكار محددة أو لديهم عدة أفكار ويرغبون في الاستقرار على أفضل فكرة ويهدف لتوليد عدة أفكار للمشروعات والاستقرار على أفضلها تمهيداً لإقامة مشروع صغير.

3- دورات تدريبية ابدأ مشروعك (5 أيام بواقع 9 ساعات يومياً) وهي المرحلة الثانية من حزمة برامج "ابدأ وحسن مشروعك" مخصصة للراغبين في إقامة مشروعات ولديهم أفكار محددة، ويهدف لإعداد خطة عمل للمشروع مبنية على أسس علمية صحيحة، ويتضمن التدريب شرح وورش عمل وألعاب تفاعلية، ولعبة الأعمال، وتستمر متابعة المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية.

4- ندوات عن ريادة الأعمال وتهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال، والتعريف بمفهوم العمل الحر وأهميته وعناصره وكيفية تقييم الذات في مجالات العمل الحر، وتوضح الخدمات المتاحة لرواد الاعمال ومنها الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتوجيه والمشورة بالإضافة لتحديد البرامج المطلوبة لرفع القدرات وتنمية المهارات.

5- التوجيه والإرشاد، وهي برامج توجيه وارشاد لرواد الأعمال المقبلين على إقامة مشروعات متوسطة /صغيرة / متناهية الصغر أو أصحاب مشروعات قائمة للمساهمة في إنجاح واستمرارية وتطوير تلك المشروعات، ويتم التوجيه من خلال برامج طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تتم من خلال موجهين معتمدين من خبراء الجهاز، تعمل على تقديم الدعم (فنى/ إدارى) اللازم لرواد الاعمال.

6- دورات تدريبية تحت عنوان "النساء تمضين قدما" (مدتها أربعة أيام) مخصصة فى المقام الأول للسيدات الريفيات لمساعدتهن على إقامة مشروعات جديدة تسهم فى تحسين مستواهم الاقتصادى.

7- برامج تدريبية متخصصة فى كافة المجالات الإدارية (التسويق والماليات والإدارة الاستراتيجية ..وغيرها ) تحديد فكرة المشروع ونماذج استرشادية لبعض أفكار المشروعات: إذا كان الشاب أو الخريج الذى يرغب فى إقامة مشروعه الخاص، لا يعرف من أين يبدأ وليس لديه فكرة محددة لمشروع معين، فيُمكن أن يزور أى من فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة التى يقيم فيها أو يريد إقامة مشروع بها، وهناك سيتم مساعدته من قبل المختصين بالجهاز لاختيار فكرة مشروع مناسب لإمكانياته حيث يقدم الجهاز مجموعة من الأفكار القابلة للتطبيق وهى متاحة على منصة المشروعات الصغيرة. خدمة المعلومات: يتم توفير معلومات عن أفضل مصادر شراء الآلات والخامات ومستلزمات الإنتاج وجهات التدريب.

لتستفيد من هذه الدورات يمكنك التوجه لأقرب فرع لجهاز تنمية المشروعات بمحافظتك. وللتعرف على فرع الجهاز بمحافظتك يمكن الاتصال بـ 16733.