كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية وأعراضه

كتبت - ميرفت رشاد

سرطان الغدد الليمفاوية هو اسم لمجموعة من سرطانات الجهاز اللمفاوي الذي يدافع عن الجسم ضد الالتهابات ، تقوم قنوات الجهاز اللمفاوي بتصريف السوائل الزائدة من الأنسجة إلى مجرى الدم، في حالة غزو الجسم من قبل عامل أجنبي، تسمح الغدد الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية لخلايا الدم البيضاء بالتجمع حول الجسم الغريب وتدميره، العقد الليمفاوية عبارة عن أعضاء على شكل حبة الفول في الجهاز الليمفاوي توجد في منطقة الرقبة أو الإبط أو أعلى الفخذ أو الفخذ وقد تتورم أثناء الإصابة، الأعضاء الأخرى للجهاز الليمفاوي هي الطحال والزائدة الدودية واللوزتين ونخاع العظم.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية؟

تحدث الأورام اللمفاوية بسبب النمو غير المنضبط لخلايا الدم البيضاء غير الطبيعية السرطانية، السبب الدقيق لهذه الزيادة المفاجئة غير معروف، هناك بعض عوامل الخطر التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

التعرض للإشعاع أو لبعض الفيروسات

بعض المشاكل في آلية دفاع الجسم أو المناعة مثل الإصابة بأمراض مثل الإيدز

بعد آثار العلاجات الكيميائية مثل العلاج الكيميائي أو الأدوية التي تُعطى لتقليل الآثار اللاحقة لزرع الأعضاء.

ما هي الأعراض؟

كلا النوعين من الأورام اللمفاوية لهما بعض الأعراض الشائعة:

تضخم العقد الليمفاوية ولكن غير مؤلمة

إعياء

فقدان الوزن

الحمى غير المبررة

التعرق في الليل

ما هي أنواع سرطان الغدد الليمفاوية؟

سرطان الغدد الليمفاوية له نوعان رئيسيان - سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين.

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هو سرطان من نوع معين من الخلايا الليمفاوية ، خلية ريد-ستيرنبرغ وهي خلية دم بيضاء كبيرة غير طبيعية، عندما يتم الكشف عن هذه الخلية في عينة من العقدة الليمفاوية ، يتم تأكيد تشخيص مرض هودجكين، يحدث عند المراهقين والشباب ولا يتميز عن غيره من أشكال الأورام اللمفاوية إلا بوجود خلية غير طبيعية، هذا المرض هو الشكل الأكثر قابلية للشفاء من بين جميع الأورام اللمفاوية.

سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين ، يطلق عليه أيضًا الساركوما الليمفاوية ، وهو مرض ينشأ في نوع واحد من الأنسجة الليمفاوية إما في العقد الليمفاوية أو الطحال أو نخاع العظام أو أي من الأنسجة الأخرى ، يتأثر نوع معين من خلايا الدم البيضاء قد تكون هذه الخلايا التي تصنع البروتينات المدافعة ، أو تلك التي لها خصائص قتل طبيعية، يصنف المرض على أساس مدى سرعة نموه، يعتبر سريع النمو للغاية عالي الجودة بينما يصنف شكل النمو البطيء على أنه منخفض الدرجة.

كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية عن طريق الخزعات، حيث يتم اختبار عينة من الأنسجة بحثًا عن أي تشوهات. إذا تم الكشف عن وجود خلية Reed-Sternberg ، يتم تأكيد الخزعات المختلفة التي يتم إجراؤها هي من نخاع العظام والعقد الليمفاوية والكتلة السرطانية للخلايا، ، يتم إجراء اختبارات الدم بما في ذلك CBC (تعداد الدم الكامل)، يتم دراسة الأشعة السينية للمنطقة المشتبه بها، نظرًا لانتشار المرض على مراحل ، حيث ينتقل من عقدة ليمفاوية إلى نسيج ليمفاوي وأخيراً إلى الجسم كله ، يتم إجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب للمنطقة المصابة.

ما هو علاج سرطان الغدد الليمفاوية؟

يحتاج جميع مرضى سرطان الغدد الليمفاوية إما إلى العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو كليهما. في الحالة الأولى ، تُقتل الخلايا السرطانية بمساعدة الأشعة السينية العميقة، في العلاج الكيميائي ، تستخدم العقاقير القوية لقتل الخلايا الخبيثة، يعتمد اختيار العلاج على موقع ومدى انتشار المرض.

في بعض الحالات ، يتم إجراء عمليات زرع نخاع العظم، كما يتم استئصال الطحال المصاب في بعض الحالات بعد العلاج ، يتم مراقبة المرضى بحثًا عن انتكاس الحالة، تتناقص هذه المراقبة بمرور الوقت إذا لم يظهر المريض أي أعراض لتكرار المرض.

هناك آثار جانبية للإشعاع والعلاج الكيميائي مثل:

إحساس حارق في الجلد

غثيان

تساقط الشعر

الضعف الشديد والتعب

انخفاض تعداد الدم

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

الأضرار المحتملة لأعضاء مثل الكلى والكبد والرئتين.