كلية الآثار جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان جميع نتائج بكالوريوس الآثار بالكلية البرامج العامة والشعب الإنجليزية والبرامج الخاصة بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الكلية .

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه يتم عرض النتيجة علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة علي اللينك التالي

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022، يوم 31 يناير الماضى.

وأكد عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والدخول من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وتم تجهيز العيادة الطبية بالكلية، وتم اليوم الامتحاني بهدوء وأمان وسلاسة دون أية مشكلات أو معوقات.